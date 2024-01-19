Угода розрахована до 2027 року.
СТІВЕН ДЖЕРРАРД, GETTY IMAGES
19 січня 2024, 00:01
Стівен Джеррард продовжив контракт із Аль-Іттіфаком, повідомив офіційний сайт клубу.
Угода розрахована до 2027 року.
У липні 2023 року Джеррард підписав дворічну угоду, контракт оновили після "значного прогресу та кроків до довгострокового успіху".
Після 19 турів Аль-Іттіфак набрав 25 очок і посідає восьме місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.
Раніше повідомлялося, що Гендерсон та Аль-Іттіфак домовилися про розірвання контракту.