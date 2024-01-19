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Угода розрахована до 2027 року.

Стівен Джеррард продовжив контракт із Аль-Іттіфаком, повідомив офіційний сайт клубу.

Угода розрахована до 2027 року.

У липні 2023 року Джеррард підписав дворічну угоду, контракт оновили після "значного прогресу та кроків до довгострокового успіху".