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Гравець вирішив далі виступати в одному з найтоповіших чемпіонатів.

Серхіо Аррібас вирішив не приймати угоду від клубу Саудівської Аравії і продовжити грати у Альмерії - повідомляє Marca.

Назва клубу, що намагався запросити його до чемпіонату із Близького Сходу, не називається.

Гравець є вихованцем Реалу, дебютував у складі іспанського гранду в 2021 році. Разом з командою Серхіо виграв Кубок Іспанії і Клубний чемпіонат світу. З минулого літа півзахисник грає у Альмерії, що не змогла обіграти топового опонента у турі чемпіонату. Також мадридський колектив має 50% прав на нього в разі майбутнього трансферу.

Цього сезону він провів 23 матчі в усіх можливих турнірах, забив 5 голів і віддав 2 асисти.