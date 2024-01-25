Японія чотири рази ставала володарем заповітного трофею.
Гравці Південної Кореї, Getty Images
25 січня 2024, 21:00
Сьогодні, 25 січня, відбулися заключні поєдинки групового етапу Кубка Азії.
За підсумками групової стадії сформувалися усі пари 1/8 фіналу турніру.
Кубок Азії. 1/8 фіналу
Таджикистан – ОАЕ
Ірак — Йорданія
Австралія – Індонезія
Саудівська Аравія – Південна Корея
Іран – Сирія
Бахрейн – Японія
Катар – Палестина
Узбекистан — Таїланд
Матчі цієї стадії турніру відбудуться з 28 по 31 січня.
Нагадаємо, діючим переможцем Кубка Азії є Катар, де власне і проходить турнір.