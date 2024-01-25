Сьогодні, 25 січня, відбулися заключні поєдинки групового етапу Кубка Азії.

За підсумками групової стадії сформувалися усі пари 1/8 фіналу турніру.

Кубок Азії. 1/8 фіналу

Таджикистан – ОАЕ

Ірак — Йорданія

Австралія – Індонезія

Саудівська Аравія – Південна Корея

Іран – Сирія

Бахрейн – Японія

Катар – Палестина

Узбекистан — Таїланд

Матчі цієї стадії турніру відбудуться з 28 по 31 січня.

Нагадаємо, діючим переможцем Кубка Азії є Катар, де власне і проходить турнір.