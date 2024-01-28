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Завершився другий поєдинок 1/8 фіналу турніру.

У рамках 1/8 фіналу Кубка африканських націй-2023 збірна Нігерії зустрілася зі збірною Камеруну.

У першому таймі Лукман з передачі Осімгена зумів відкрити рахунок у матчі. Дуель могла завершитися мінімальною перемогою нігерійців, але їхній нападник оформив дубль наприкінці поєдинку, поховавши надії камерунців на пізній порятунок.

Нігерія — Камерун 2:0

Голи: Лукман, 36, 90

В 1/4 фіналу на підопічних португальця Жозе Пезейру чекає зустріч зі збірною Анголи, яка напередодні розгромила Намібію.