Завершився другий поєдинок 1/8 фіналу турніру.
Нігерія - Камерун, Getty Images
28 січня 2024, 00:08
У рамках 1/8 фіналу Кубка африканських націй-2023 збірна Нігерії зустрілася зі збірною Камеруну.
У першому таймі Лукман з передачі Осімгена зумів відкрити рахунок у матчі. Дуель могла завершитися мінімальною перемогою нігерійців, але їхній нападник оформив дубль наприкінці поєдинку, поховавши надії камерунців на пізній порятунок.
Нігерія — Камерун 2:0
Голи: Лукман, 36, 90
В 1/4 фіналу на підопічних португальця Жозе Пезейру чекає зустріч зі збірною Анголи, яка напередодні розгромила Намібію.