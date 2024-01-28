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Дивлячись з якого боку підходити.

Президент УЄФА Александер Чеферін поділився думкою на тему придбань гравців саудівськими клубами. Наводить слова функціонера The Guardian.

"Загроза Саудівської Про-ліги щодо європейського футболу? Я не турбуюсь про це. Я не думаю, що футбол можна купити. Бачив опитування, яке показало, що фанати стежать за конкретними турнірами та командами, а не за гравцями.

В Іспанії 98% вболівальників не знали, куди перейшов Бензема, але 100% знали, що він грав за мадридський Реал. Ми бачимо, зараз деякі гравці вже повертаються.

Я думаю, що в Англії є клуб, що належить саудівцям, який є хорошим прикладом того, як потрібно працювати. Ньюкасл не купував суперзірок, але вони кваліфікувалися до Ліги чемпіонів. Я був здивований: я очікував, що вони куплять багато гравців до нового сезону, але цього не сталося, і вони дуже добре зіграли. Те, як діє Саудівська Про-ліга, — не найкращий варіант. Це марна трата грошей", — заявив Чеферін.