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Ще одне гучне підписання від хорватського клубу.

Хайдук Спліт на своєму офіційному сайті оголосив про підписання лівого вінгера Йосипа Брекало, права на якого належать Фіорентині.

25-річний хорватський хавбек перейшов до нового клубу на правах оренди до кінця поточного сезону.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, Хайдук заплатить "фіалкам" за оренду гравця 100 тисяч євро.

За Хайдук Брекало виступатиме під 70-им номером та стане ще одним гучним підписання клубу після Івана Перішича та Ніколи Калінича.

У поточному сезоні Йосип Брекало провів за Фіорентину 18 поєдинків (937 хвилин), в яких він забив один гол.