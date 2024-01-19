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Гравець остаточно залишить Тоттенгем наприкінці поточного сезону.

Лівий півзахисник Тоттенгема Іван Перішич на правах оренди приєднався до Хайдука, повідомляє офіційний сайт клубу зі Спліта.

Хорват знову одягне футболку Хайдука після майже 17,5 років виступів за кордоном. "Білі" орендували 34-річного Перішича до кінця поточного сезону. Влітку він приєднається до клубу на постійній основі, підписавши контракт ще на рік.

Півзахисник є вихованцем Хайдука. З клубу він пішов влітку 2006 року, приєднавшись до французького Сошо за 360 тисяч євро.

У вересні 2023 року Перішич отримав травму коліна, після якої він досі відновлюється. Очікується, що він пропустить ще кілька місяців, перш ніж зможе повноцінно повернутися на поле.

"Ми віримо, що наполегливість і воля, які прикрашають його протягом всієї кар'єри, сприятимуть тому, що незабаром ми нарешті побачимо Івана в улюбленій формі перед переповненим стадіоном Полюд", — заявили у клубі.

Нагадаємо, раніше Хайдук оголосив про перехід ексгравця Дніпра Ніколи Калінича, який виступатиме за клуб зі Спліта за символічну зарплату.