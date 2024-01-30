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Завершився шостий поєдинок 1/8 фіналу турніру.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Азії-2023 збірна Саудівської Аравії зустрілася зі збірною Південної Кореї.

Протягом першого тайму матчу команди не зуміли порадувати глядачів голами. Вже по перерві Радіф, який тільки-но з'явився на полі з лави запасних, вивів номінальних господарів вперед. Корейцям вдалося перевести матч у додатковий час завдяки пізньому голу Чо Гю Суна.

Наступні півгодини поєдинку теж не допомогли виявити переможця, тож на команди чекала серія пенальті. Саудівці не реалізували 3-й і 4-й удари з 11-метрової позначки, тоді як корейці були точними чотири рази поспіль і здобули перемогу.

Саудівська Аравія — Південна Корея 1:1 (2:4 по пен.)

Голи: Радіф, 46 — Чо Гю Сун, 90+9

Нагадаємо, у чвертьфіналі збірна Південної Кореї зустрінеться зі збірною Австралії, яка в 1/8 фіналу розгромила Індонезію.