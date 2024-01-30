Іспанія

Хорват продовжить кар'єру у Саудівській Аравії.

Севілья на своєму офіційному сайті оголосила про відхід півзахисника Івана Ракітича.

Раніше була інформація, що 35-річний хорват має намір змінити клуб, оскільки незадоволений нестачею ігрового часу в команді Кіке Санчеса Флореса.

Нагадаємо, це був другий період Івана у складі іспанського клубу, куди він повернувся влітку 2020 року, перейшовши із Барселони. Загалом він провів у складі "нервіонців" 323 матчі, забив 51 гол та віддав 63 асисти.

Раніше повідомлялося, що Ракітич пройшов медичне обстеження перед переходом в Аль-Шабаб – його контракт із саудівським клубом буде розрахований на півтора роки.