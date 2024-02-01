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Іслам Слімані продовжить кар'єру в Бельгії.

Бельгійський Мехелен відзвітував про підписання колишнього форварда Лестера Іслама Слімані.

35-річний алжирець підписав контракт до кінця поточного сезону.

Іслам повернувся до Європи з бразильської Корітіби, де виступав з 2023 року.

Слімані знайомий вболівальникам по виступах за Спортінг, Лестер, Фенербахче, Монако, Ліон та Андерлехт.

З португальським клубом він вигравав Кубок та Суперкубок країни, а зі збірною Алжиру переміг у КАН у 2019 році.

Нагадаємо, що з 2020 по 2022 рік в складі Мехелена виступав Мар'ян Швед.