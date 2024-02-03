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Завершився другий поєдинок 1/4 фіналу турніру.

У рамках 1/4 фіналу Кубка африканських націй-2023 у Кот-д'Івуарі збірна ДР Конго зустрілася зі збірною Гвінеї.

Відкрити рахунок у матчі вдалося номінальним гостям — з пенальті відзначився Байо. Вже невдовзі Мбемба відповів своїм голом, відновивши паритет. У другій половині зустрічі Вісса теж реалізував удар з 11-метрової позначки, подарувавши конголезцям лідерство. Масуаку в останню десятихвилинку основного часу зробив рахунок 3:1. Фінальний свисток зафіксував перемогу номінальних господарів поєдинку.

ДР Конго — Гвінея 3:1

Голи: Мбемба, 27, Вісса, 65 (пен.), Масуаку, 82 — Байо, 20 (пен.)

ДР Конго: Мпасі-Нзау — Калулу, Мбемба, Інонга, Масуаку — Бонгонда (Тшибола, 84), Мутуссамі, Пікель — Елія (Сілас, 59), Бакамбу (Банза, 72), Вісса (Каємбе, 84)

Гвінея: Коне — Діакіте (А. Конте, 90+1), Діакабі, Жанв'є, І. Сілла — Гілавогі (Туре, 59), Кейта, Діавара (Гірассі, 69), С. Сілла (Ф. Конте, 59) — Байо (Камано, 90+2), Камара

Попередження: Масуаку — Діавара, Ф. Конте

Нагадаємо, у півфіналі турніру на збірну ДР Конго чекатиме переможець пари Малі — Кот-д'Івуар.