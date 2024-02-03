Інше

Представники клубу більше не зважають на думку свого гравця.

Коли влітку 2023 року французький нападник Карім Бензема долучився до аравійського Аль-Іттіхаду в якості вільного агента, до нього ставились як до справжньої суперзірки світового масштабу.

Фактично будь-яке слово досвідченого 36-річного виконавця сприймалось у новому клубі як аксіома, і навіть рішення про продовження взаємин із португальським головним тренером Нуну Ешпіріту Санту ухвалювалось із консультаціями з Бензема.

За це Карім "відплатив" 12 голами та п’ятьма гольовими передачами в 20 зіграних матчах.

Однак поступово в Аль-Іттіхаді зіпсувався мікроклімат у колективі, що в підсумку призвело до того, що французька зірка намагалась залишити Саудівську Аравію під час зимового трансферного вікна та повернутись до Європи.

Невдало, бо власники клубу нагадали власному гравцю, що така опція в чинному контракті не передбачена.

Зрештою, сторони вирішили тимчасово налагодити стосунки й провели консультації, під час яких Бензема проголосив одну ключову умову для того, щоб він залишався в клубі — потрібні великі трансфери.

Проте, явно не через фінансові чинники, Аль-Іттіхад за цей час не підписав жодного виконавця не з внутрішнього ринку, тож можна вважати, що клуб проігнорував вимоги Каріма.

Повідомляється, що PIF, фонд, що володіє Аль-Іттіхадом, ухвалив рішення будувати проєкт без урахування присутності Бензема в клубі, хоча й не робитиме жодних кроків для того, щоб розірвати стосунки с футболістом.