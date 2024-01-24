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Форвард немає права на "зовнішній" трансфер цієї зими.

Досвідчений французький нападник Карім Бензема ще влітку минулого року в якості вільного агента перейшов із мадридського Реала до аравійського Аль-Іттіхаду й був настільки натхненний цим трансфером, що активно закликав інших європейських зірок долучатись до нього в місцевій лізі.

Але справжню любов за гроші не купиш, і в підсумку вже під час зимового трансферного вікна довкола 36-річного виконавця почали відбуватись дивні події.

Спочатку він пропустив перші підготовчі збори команди, за що отримав відсторонення від тренувань, після чого взагалі почав судитись із міністром внутрішніх справ Франції через наклеп із боку останнього, і в підсумку все завершилось тим, що гравець наразі просить клуб відпустити його назад до Європи.

Однак не все так просто — напередодні представники Суверенного фонду Саудівської Аравії (PIF), які є власниками Аль-Іттіхаду, провели зустріч із Карімом, під час якої наголосили на тому, що жодного пункту про відступні за умови трансферу до європейського клубу чинний контракт футболіста не містить.

Єдина можливість залишити "жовто-чорних" для Бензема — перейти до іншого клубу в межах країни.

Із іншого боку, у PIF запевнили гравця в тому, що йому до компанії підпишуть ще "кількох дуже знаменитих футболістів" під час літнього трансферного вікна.

У першій частині сезону Бензема забив 12 голів та віддав п’ять гольових передач за 20 матчів.