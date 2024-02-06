Нападник відчуває проблеми зі здоров'ям.
Віктор Осімген, gettyimages
06 лютого 2024, 11:25
Сьомого лютого відбудеться півфінал Кубка Африки між Нігерією та ПАР. Матч може пропустити зірка нігерійської збірної Віктор Осімген.
Як повідомляє Sports Brief, футболіст відчуває дискомфорт у животі. Через це він не поїхав разом із рештою команди в понеділок в Буаке (Кот-д'Івуар), де відбудеться зустріч.
Форвард наразі перебуває під пильним наглядом лікарів, і у разі покращення свого стану доєднається до товаришів по збірній.
Наразі на рахунку Осімгена один гол на КАН. Матч Нігерія — Південна Африка почнеться о 19:00 за київським часом.