Україна

Футболіст пропустив майже пів року через травму.

В серпні минулого року у форварда Шахтаря Лассіни Траоре діагностували відрив сухожилля чотириголового м’яза стегна. Він переніс операцію та готується повернутись на поле. Тренер із фізпідготовки Шахтаря Ярно Де Влісхауер розповів, коли нападник зможе відновитись після травми.

"Лассіна вже мав дві серйозні травми протягом останніх півтора сезону, тож нам слід бути обачними. Але наразі в нього все чудово, він ідеально проходить підготовку, виконує те, чого ми від нього вимагаємо.

Щодня працюємо по три-чотири години з великою інтенсивністю. Сподіваюся, доведемо його до потрібних кондицій за чотири-п’ять тижнів. Зараз ми намагаємося цього досягти, але ніколи не можна знати заздалегідь.

Він чудово справляється, я вражений його рівнем і професіоналізмом у психологічному й фізичному плані. Робимо великі кроки, щоб Лассіна набрав форму до кінця сезону. Намагатимемося зробити важливу справу для клубу", — цитує фахівця офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Лассіна Траоре виступає за "гірників" від літа 2021 року (48 матчів, 17 голів). Цього сезону 22-річний нападник узяв участь у 3 іграх УПЛ і забив 2 м’ячі.