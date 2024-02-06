Англія

В десяти турах англійської Прем'єр-ліги забито 45 м'ячів.

Філ Фоден оформив хет-трик в матчі з Брентфордом, фото - сайт АПЛ

Філ Фоден оформив хет-трик в матчі з Брентфордом, фото - сайт АПЛ

Вчора завершився 23-й тур АПЛ матчем Брентфорд — Манчестер Сіті. "Містяни" очікувано перемогли суперника з рахунком 3:1.

Буденна перемога чинних чемпіонів Англії зафіксувала історичну подію в історії АПЛ. Як пише офіційний сайт організації, за десять матчів 23 туру забито 45 голів. Це рекордний показник.

Попередній рекорд, 44 голи, було встановлено двічі — у другому турі сезону-2020/21 і у 34-му турі минулорічної кампанії.

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