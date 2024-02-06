Англія

75-річний тренер керуватиме шотландською командою.

Абердін на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Ніла Ворнока головним тренером. 75-річний англієць підписав контракт до кінця сезону.

Абердін – 16-й клуб за більш ніж 40-річну кар'єру Ворнока. Його останнім місцем роботи був Гаддерсфілд, який він залишив у вересні 2023 року. Раніше він також тренував, зокрема, Міддлсбро, Кардіфф, КПР, Крістал Пелас, Лідс та Шефілд Юнайтед.

Після 22 матчів Абердін посідає в чемпіонаті 8-е місце.

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