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Трійку найкращих доповнюють Кріштіану Роналду та Неймар.

Французьке видання PopFoot опублікувало рейтинг найкращих футболістів з відсотка матчів у провідних європейських чемпіонатах, у яких вони були визнані гравцем починаючи з 2009 року.

Перше місце в рейтингу посідає аргентинський форвард Ліонель Мессі, який провів за Барселону та ПСЖ 628 матчів у чемпіонатах і 324 рази ставав найкращим гравцем (51,6%).

Друге місце у португальського форварда Кріштіану Роналду — 612 матчів та 176 нагород MVP. Трійку найкращих доповнює нападник Неймар – 336 матчів та 90 нагород найкращому гравцю.

Топ-10 гравців рейтингу:

1. Ліонель Мессі (Барселона, ПСЖ) – 51,6% (324 матчі із 628);

2. Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед, Реал, Ювентус) — 28,8% (176/612);

3. Неймар (Барселона, ПСЖ) — 26,8% (90/336);

4. Златан Ібрагімович (Барселона, Мілан, ПСЖ, Манчестер Юнайтед) — 24,2% (96/396);

5. Кіліан Мбаппе (Монако, ПСЖ) — 24% (82/342);

6. Ерлінг Холанд (Борусія Д, Манчестер Сіті) — 21,5% (39/181);

7. Гаррі Кейн (Тоттенгем, Баварія) — 21,2% (98/463);

8. Арьєн Роббен (Баварія) – 20,3% (57/281);

9. Кевін де Брюйне (Вердер, Челсі, Вольфсбург, Манчестер Сіті) — 19,3% (86/446);

10. Еден Азар (Лілль, Челсі, Реал) — 19,2% (100/520).

Раніше Карім Бензема відреагував на критику на адресу Ліонеля Мессі.