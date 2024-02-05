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Карім Бензема відреагував на критику на адресу Ліонеля Мессі.

Колишній супротивник Ліонеля Мессі в чемпіонаті Іспанії Карім Бензема виступив на захист аргентинського форварда, який отримав порцію критики після вручення індивідуальних нагород за 2023 рік.

"Той, хто критикує Ліонеля Мессі, нічого не тямить у футболі", — цитує слова Бензема BeksFCB у соцмережі Х.

Нагадаємо, Мессі став володарем Золотого м'яча-2023. А згодом отримав приз найкращому гравцю року FIFA The Best і став спортсменом року за версією журналу Time.

Зазначимо, що FIFA The Best визначав найкращого футболіста без врахування періоду, коли тривав чемпіонат світу. Вболівальників обурили результати голосування, адже за 2023 рік Лео Мессі не запам'ятався визначними здобутками.