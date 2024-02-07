Корейський форвард поділився своїми емоціями після гри з Йорданією.
Сон Хин Мін, Getty Images
07 лютого 2024, 13:26
Нападник збірної Південної Кореї Сон Хин Мін прокоментував поразку своєї команди від Йорданії (0:2) у півфіналі Кубка Азії.
"Ми розчаровані та спустошені. Збірна Йорданії здійснює дивовижну подорож на цьому турнірі, це неймовірно. Вони заслужили перемогу і билися до кінця.
У нас все ще досить молода команда, і ми маємо навчатися на цих помилках. Нам треба дивитися вперед, немає часу на жаль. Ще раз – великі компліменти Йорданії. Бажаю їм всього найкращого.
Відчуття від турніру? Це було дуже складно. Я не шкодую. Якщо чесно, я дав все, що міг. Рівень футболу в Азії покращився. Але тепер мені потрібно повернутися до клубу та бути готовим до продовження сезону", — сказав Сон в ефірі beIN sports.
Нагадаємо, у фіналі Кубка Азії збірна Йорданії зустрінеться з переможцем пари Іран — Катар, матч яких пройде сьогодні, 7 лютого.