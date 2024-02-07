Угода з 29-річним українцем розрахована на 2,5 роки.
Тарас Качараба, ФК ДАК-1904
07 лютого 2024, 13:52
ДАК на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із українським захисником Тарасом Качарабою.
Угода з 29-річним українцем розрахована на два з половиною роки.
До цього Качараба протягом трьох років виступав за Славію, проте перед початком цього сезону хавбек випав із планів клубу. На його рахунку лише два матчі.
Також у ЗМІ була інформація, що у його послугах зацікавлене Динамо, але Олександр Шовковський вирішив відмовитись від українця.
Додамо, що у жовтні минулого року до ДАК перебрався спортивний директор Дніпра-1 Гліб Платов.
Після 18 турів ДАК набрав 29 очок і посідає шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату Словаччини.