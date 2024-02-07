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Угода з 29-річним українцем розрахована на 2,5 роки.

ДАК на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із українським захисником Тарасом Качарабою.

Угода з 29-річним українцем розрахована на два з половиною роки.

До цього Качараба протягом трьох років виступав за Славію, проте перед початком цього сезону хавбек випав із планів клубу. На його рахунку лише два матчі.

Також у ЗМІ була інформація, що у його послугах зацікавлене Динамо, але Олександр Шовковський вирішив відмовитись від українця.

Додамо, що у жовтні минулого року до ДАК перебрався спортивний директор Дніпра-1 Гліб Платов.

Після 18 турів ДАК набрав 29 очок і посідає шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату Словаччини.