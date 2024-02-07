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Команда Сергія Кривцова поступилася у серії післяматчевих пенальті.

У черговому товариському матчі Інтер Маямі поступився японському Вісселу Кобе.

Основний час матчу, який проходив у Токіо, закінчився із нічийним рахунком 0:0. У серії пенальті більш сильнішими виявилися японці з рахунком 4:3.

Зазначимо, що у матчі взяли участь Серхіо Бускетс, Ліонель Мессі та Луїс Суарес. При цьому Бускетса було замінено в середині першого тайму через пошкодження.

Також додамо, що у заявці Інтера був присутній українець Сергій Кривцов, але він на полі не з'являвся.