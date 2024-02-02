Інше

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 1 лютого 2024 року, 20:00.

Напередодні відбувся товариський матч між Ан-Насром із Саудівської Аравії та американським Інтером Маямі.

На жаль, глядачі так і не побачили, ймовірно, останнього протистояння між Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду, оскільки португалець травмувався та спостерігав за матчем з трибун.

Навіть без Роналду саудівський клуб не залишив жодного шансу американцям, відвантаживши в їхні ворота аж шість м'ячів. Навіть Мессі, який вийшов на 88 хвилині, не допоміг своїй команді забити бодай гол престижу.

Огляд матчу:

Ан-Наср – Інтер Маямі 6:0

Голи: Отавіу, 3, Таліска, 10, 51 (пен), 73, Ляпорт, 12, Маран, 68

Ан-Наср: Оспіна (Абдулла, 32), Бушаль, Лапорт (Тамбакті, 81), Аль-Амрі (Аль-Фатіль, 60), Теллес (Аль-Нахлі, 80), Брозович, Отавіо (Аль-Хамуш, 81), Таліска (Яхья Сахлулі, 81), Аль-Сулайхім (Аль-Хассан, 60), Аль-Елевай, Маран (Аль-Немер, 80).

Інтер Маямі: Келлендер, Кривцов, Аллен, Авілес, Альба (Єдлін, 69), Бускетс, Грегоре, Руїс (Сандерленд, 84), Грессель, Суарес (Тейлор, 70), Кампана (Мессі, 83).

Попередження: Аль-Амрі, 37, Бускетс, 42, Бушаль, 42 — Брозович, 53.