Северная Америка

Українець провів на полі пів години.

Сезон американської МЛС стартує вже зовсім скоро, тому Інтер Маямі завершує цикл зимової підготовки та незабаром має повернутись на батьківщину.

Наразі "чаплі" перебувають у азійському турне й завітали до Гонконга, де провели товариський матч проти місцевого Гонконг Олл-Старз.

Із перших хвилин у цій зустрічі на полі з’явився український центральний захисник Сергій Кривцов, тоді як його зіркові партнери, Ліонель Мессі, Луїс Суарес, Серхіо Бускетс та Хорді Альба залишились на лаві для запасних.

Аргентинець та уругваєць там і провели всю зустріч, тому не змогли порадувати місцевих фанатів, які зібрали майже повний стадіон, своєю грою.

А на полі тим часом відбувались невтішні події для Тати Мартіно — Кривцов травмувався та вимушено залишив поле на 31 хвилині.

Незадовго після цього американці забили, але майже одразу пропустили у відповідь.

Taylor with the precision to find the back of the net 🤯 #HKGvsInterMiamiCF I 0-1 pic.twitter.com/cR903sY4yz — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 4, 2024

У другому таймі Інтер розпочав гру одразу з двох забитих м’ячів, чим нокаутував суперників.

Sunderland finishes from inside the box to put us in the lead👏#HKGvsInterMiamiCF I 1-2 pic.twitter.com/EjhEdHLv2x — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 4, 2024

El primero del año para Campana 💥 #HKGvsInterMiamiCF I 1-3 pic.twitter.com/jCs33W1kUZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 4, 2024

Тільки після цього на полі з’явились Альба та Бускетс, а їхня команда в підсумку забила пізній четвертий гол та виграла гру.

Sailor with the header to call game 💥 #HKGvsInterMiamiCF I 1-4 pic.twitter.com/oUF0tJsuJN — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 4, 2024

Гонконг Олл-Старз — Інтер Маямі 1:4

Голи: Анієр, 43 — Тейлор, 40, Сандерленд, 50, Кампана, 56, Сейлор, 85.

Інтер Маямі: дос Сантос — Єдлін, Авілес (Тайлер, 87), Кривцов (Сейлор, 31), Аллен (Альба, 62) — Грессель (Ботрайт, 80), Грегоре, Сандерленд (Брайт, 80), Тейлор — Руїс (Бускетс, 62) — Кампана (Боржелін, 80).