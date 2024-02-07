Інше

Клуб намагався викупити досвідченого форварда з клубу із Англії.

Аль-Іттіхад минулого літа міг купити Мохамеда Салах в Ліверпуля за 235 мільйонів євро - повідомляє ресурс The Athletic.

Наразі Мохамед залишився у Ліверпулі, що розмовляв із Хабі Алонсо через відхід на відпочинок Юргена Клопа. Не виключено, що Салах в майбутньому може відправитися до іншого чемпіонату.

Клуб з ліги Саудівської Аравії буде намагатися оформити трансфер наступного літа. Найдорожчим трансфером є Неймар, що у 2017 році відправився з Барселони до ПСЖ за 222 мільйони євро.

Цього сезону 31-річний гравець провів 27 матчів в усіх можливих турнірах, забив 18 голів і віддав 9 асистів.