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Тарас Качараба розповів, чому перейшов до клубу ДАК із чемпіонату Словаччини.

ДАК оголосив про підписання контракту з українським захисником Тарасом Качарабою. Угода з 29-річним українцем розрахована на два з половиною роки. Покинувши Славію та перейшовши в ДАК Качараба спробує відновити до себе інтерес з боку тренерського штабу збірної України.

"Я вірю, що ми всі зробимо хорошу роботу і виведемо клуб на вищий рівень. Я сповнений енергії та мотивації, щоб допомогти команді.

Я завжди граю на повну силу, намагаюся викластися на полі якнайкраще. Постараюся зробити те саме тут, щоб уболівальники отримували задоволення від моєї гри та гри команди.

Для мене зараз важливо знову грати повні матчі й показувати в них якість, тому що я хочу повернутися в збірну. Я вірю, що я допоможу ДАК, а ДАК допоможе мені", - сказав Качараба.

Додамо, що у жовтні минулого року до ДАК перебрався спортивний директор Дніпра-1 Гліб Платов.

Після 18 турів ДАК набрав 29 очок і посідає шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату Словаччини.