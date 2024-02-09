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Новий виклик для українського захисника.

Центральний захисник Ігор Пластун приєднався до клубу Ордабаси, де виступають ще двоє українців, повідомляє офіційний акаунт чинного чемпіона Казахстану в Instagram.

За даними transfermarkt, контракт із 33-річним українцем розраховано до кінця 2024 року. Зазначимо, що склад клубу з Шимкента Пластун поповнив на правах вільного агента.

"Новий виклик, нові емоції, все ті ж завдання... радий стати частиною ФК Ордабаси", — прокоментував свій перехід захисник.

У складі чемпіона Казахстану також перебувають 32-річний опорний півзахисник Євген Макаренко та 27-річний центральний нападник Артем Бєсєдін.

Нагадаємо, Пластун раніше виступав за болгарський Лудогорець, про припинення співпраці з яким було оголошено вчора, 8 лютого.