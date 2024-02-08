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Український захисник став вільним агентом.

Український захисник Ігор Пластун залишив Лудогорець, йдеться в офіційній заяві клубу.

Клуб оголосив про припинення співпраці за обопільною згодою сторін. 33-річний оборонець отримав статус вільного агента.

Пластун двічі приходив у болгарський клуб – з 2016 по 2018 рік, а потім повернувся у 2021-му. Ігор чотири рази вигравав чемпіонат країни, один раз Кубок Болгарії та тричі Суперкубок. На рахунку захисника 166 ігор і 6 голів за Лудогорець у всіх турнірах.