Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 15 лютого 2024 року.

Завершилася 722 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Група союзників збирається надати 1 мільйон дронів Україні — генсек НАТО під час брифінгу. Також 20 союзників НАТО погодились сформувати коаліцію по розмінуванню для України.

- НАТО створює у Польщі новий тренувальний центр, який дозволить тренувати та підвищувати кваліфікацію для українських військових.

- США підтверджують, що "серйозна" загроза безпеці "пов'язана з антисупутниковим потенціалом, який розвивається росією" — речник Ради національної безпеки Білого дому. Байден спрямував пряму дипломатичну взаємодію з росією, а також з союзниками.

- росія завербувала десятки тисяч найманців з Африки та Азії для війни в Україні — ЦНС.

- "Укрзалізниця" в січні переправила на експорт майже 3 мільйони тон залізної руди.

- Німеччина після "Рамштайну" пообіцяла Україні швидкий пакет військової допомоги на 100 мільйонів євро.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили атаку ворога біля Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку в районі Тернів Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 4 атаки поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 34 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Сєверного та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили понад 20 атак ворога.

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили 3 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмових дій.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по 3 зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 6 районах зосередження особового складу, 5 артилерійських засобах, 3 складах боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, 3 засобах радіоелектронної боротьби противника.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали: 950 окупантів, 9 танків, 47 бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи, 33 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 корабель, 29 автомобілів та одиниця спеціальної техніки.

Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Провів сьогодні кілька підготовчих нарад перед нашою міжнародною активністю. Зараз якраз на шляху.



Заплановані вагомі зустрічі з партнерами. Нові угоди. Робимо все, щоб вони стали сильними для України, і впевнений, саме так і буде. Створюємо для нашої держави нову безпекову архітектуру, яка допомагатиме не просто тут і зараз, а реально довгостроково. І це те, чого в України ніколи не було, хоча було потрібним завжди".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!