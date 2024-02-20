Україна

Матч з Шахтарем зможуть відвідати 608 глядачів.

В понеділок, 26 лютого, о 13:00 Олександрія домашнім поєдинком проти донецького Шахтаря розпочинає весняну частину чемпіонату.

Цей матч відбудеться при підтримці вболівальників на трибунах загальною кількістю 608 глядачів. Вся інформація щодо придбання квитків вказана на офіційному сайті "містян".

Нагадаємо, перед стартом другої частини чемпіонату України Олександрія посідає 11-те місце.

Раніше повідомлялось, що Верес отримав дозвіл на проведення матчів з глядачами. Тим часом Полісся всі виручені кошти з продажу квитків направить на допомогу ЗСУ.