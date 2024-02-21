Нова арена має дозволити клубу заробляти більше.
Стадіон Максімір - Getty Images
21 лютого 2024, 18:56
Динамо Загреб домовилося щодо будови нового стадіону - повідомляє офіційний сайт клубу.
Угоду було заключено з Динамо, а також урядом Хорватії, Загребом і загребською архієпархією.
Нову арену буде збудовано на місці Максіміру, що є нинішнім стадіоном цієї команди.
У стикових матчах Ліги конференцій клуб зіграє з Бетісом у матчі-відповіді в Загребі, матч розпочнеться у четвер о 19:45 за київським часом.