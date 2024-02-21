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Нова арена має дозволити клубу заробляти більше.

Динамо Загреб домовилося щодо будови нового стадіону - повідомляє офіційний сайт клубу.

Угоду було заключено з Динамо, а також урядом Хорватії, Загребом і загребською архієпархією.

Нову арену буде збудовано на місці Максіміру, що є нинішнім стадіоном цієї команди.

У стикових матчах Ліги конференцій клуб зіграє з Бетісом у матчі-відповіді в Загребі, матч розпочнеться у четвер о 19:45 за київським часом.