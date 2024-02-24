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"Диму без вогню не буває".

Французький нападник Карім Бензема заявив, що щасливий у саудівському Аль-Іттіхаді. Його слова наводить сайт goal.com.

"Я повернувся і тепер мені краще. Історія про мій від'їзд не відповідає дійсності, і я щасливий у Саудівській Аравії.

Я не маю проблем з тренером Гальярдо, а всі ті, хто каже, що я хочу повернутися до Європи – брехуни.

Я дуже щасливий в Аль-Іттіхад. У мене немає проблем ні з клубом, ні з країною. Я знаходжуся в місці про яке мріяв все життя", — заявив володар Золотого м'яча.

Цього сезону Карім Бензема зіграв за Аль-Іттіхад 22 матчі, забив 12 голів та віддав 6 результативних передач.