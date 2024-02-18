Французький форвард не грав майже два місяці через пропущені збори.
Карім Бензема, Getty Images
18 лютого 2024, 16:25
Нападник Аль-Іттіхада Карім Бензема повернувся до складу саудівського клубу, повідомляє RMC Sport.
За інформацією джерела, 36-річний француз повернувся до тренувального процесу команди у загальній групі.
До цього Карім пропустив збори клубу через усунення за запізнення з відпустки, а потім два офіційні матчі, не потрапляючи в заявку команди.
Також наголошується, що сьогодні Бензема буде включено до заявки на матч проти Аль-Ріяда. Він не з'являвся на полі із 26 грудня.
Цього сезону Бензема провів 20 матчів, у яких забив 12 голів та віддав п'ять гольових передач.