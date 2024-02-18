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Французький форвард не грав майже два місяці через пропущені збори.

Нападник Аль-Іттіхада Карім Бензема повернувся до складу саудівського клубу, повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, 36-річний француз повернувся до тренувального процесу команди у загальній групі.

До цього Карім пропустив збори клубу через усунення за запізнення з відпустки, а потім два офіційні матчі, не потрапляючи в заявку команди.

Також наголошується, що сьогодні Бензема буде включено до заявки на матч проти Аль-Ріяда. Він не з'являвся на полі із 26 грудня.

Цього сезону Бензема провів 20 матчів, у яких забив 12 голів та віддав п'ять гольових передач.