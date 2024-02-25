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Але спочатку має допрацювати контракт із збірною Німеччини.

Головний тренер англійського Ліверпуля Юрген Клопп нещодавно оголосив про рішення залишити розташування "червоних" за підсумками поточного сезону.

Оскільки така відповідальна посада в клубі подібного рівня не може тривалий час залишатись вакантною, почались заочні пошуки ймовірних кандидатів на майбутнє призначення.

Одним із останніх учасників цих, поки що, віртуальних перегонів є нинішній головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн.

36-річний фахівець раніше в своїй кар’єрі очолював Гоффенгайм, РБ Лейпциг та мюнхенську Баварію.

Його чинний контракт із Німецьким футбольним союзом добігає до завершення одразу після домашнього чемпіонату Європи-2024.

Очікується, що перші зустрічі з представниками Ліверпуля відбудуться до початку міжнародного форуму.