Але спочатку має допрацювати контракт із збірною Німеччини.
Юліан Нагельсманн, Getty Images
25 лютого 2024, 08:50
Головний тренер англійського Ліверпуля Юрген Клопп нещодавно оголосив про рішення залишити розташування "червоних" за підсумками поточного сезону.
Оскільки така відповідальна посада в клубі подібного рівня не може тривалий час залишатись вакантною, почались заочні пошуки ймовірних кандидатів на майбутнє призначення.
Одним із останніх учасників цих, поки що, віртуальних перегонів є нинішній головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн.
36-річний фахівець раніше в своїй кар’єрі очолював Гоффенгайм, РБ Лейпциг та мюнхенську Баварію.
Його чинний контракт із Німецьким футбольним союзом добігає до завершення одразу після домашнього чемпіонату Європи-2024.
Очікується, що перші зустрічі з представниками Ліверпуля відбудуться до початку міжнародного форуму.