Контракт форварда все ще належить українському клубу.
Шахаб Захеді, ФК Персеполіс
27 лютого 2024, 12:10
Персеполіс на своєму офіційному сайті оголосив про відхід нападника Шахаба Захеді.
Угода з 28-річним іранським форвардом була розірвана за взаємною згодою сторін.
Шахаб виступав за Персеполіс із літа минулого року на правах оренди завдяки оновленим правилам ФІФА.
У нинішньому сезоні Шахаб провів 22 матчі, в яких забив сім м'ячів та віддав два асисти.
Зазначимо, що контракт Шахаба досі належить луганській Зорі – він розрахований до кінця сезону.