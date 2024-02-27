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Контракт форварда все ще належить українському клубу.

Персеполіс на своєму офіційному сайті оголосив про відхід нападника Шахаба Захеді.

Угода з 28-річним іранським форвардом була розірвана за взаємною згодою сторін.

Шахаб виступав за Персеполіс із літа минулого року на правах оренди завдяки оновленим правилам ФІФА.

У нинішньому сезоні Шахаб провів 22 матчі, в яких забив сім м'ячів та віддав два асисти.

Зазначимо, що контракт Шахаба досі належить луганській Зорі – він розрахований до кінця сезону.