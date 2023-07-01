Україна

Форвард Зорі не хоче виступати за луганців.

Нападник Захеді Шахаб, права на якого належать Зорі, перебрався в чемпіонат ірану, де буде виступати за Персеполіс, йдеться на офіційному сайті іноземного клуба.

Футболіст скористався правилом ФІФА та перебрався у команду на правах орендної угоди.

Зазначимо, що до цього Шахаб півтори роки виступав у чемпіонати ще однієї дивовижної країни — Угорщини. Він грав у складі Академії Пушкаша.

Минулого сезону Шахаб провів 33 матчі у складі, забивши десять голів та віддавши чотири результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вітао подовжив контракт з Інтернасьйоналом до кінця угоди з Шахтарем.