Форвард Зорі не хоче виступати за луганців.
Захеді Шахаб, фото Зоря
01 липня 2023, 13:22
Нападник Захеді Шахаб, права на якого належать Зорі, перебрався в чемпіонат ірану, де буде виступати за Персеполіс, йдеться на офіційному сайті іноземного клуба.
Футболіст скористався правилом ФІФА та перебрався у команду на правах орендної угоди.
Зазначимо, що до цього Шахаб півтори роки виступав у чемпіонати ще однієї дивовижної країни — Угорщини. Він грав у складі Академії Пушкаша.
Минулого сезону Шахаб провів 33 матчі у складі, забивши десять голів та віддавши чотири результативні передачі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вітао подовжив контракт з Інтернасьйоналом до кінця угоди з Шахтарем.