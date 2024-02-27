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Дивіться відеотрансляцію стикового матчу-відповіді жіночої Ліги націй.

Сьогодні, 27 лютого, жіноча збірна України проведе матч-відповідь плей-оф дебютного розіграшу Ліги націй проти Болгарії.

У першій грі за право виступати у дивізіоні В команда Володимира Пятенка обіграла болгарок із рахунком 4:0.

Гра у відповідь пройде на стадіоні Мардан у турецькому місті Анталья. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Україна – Болгарія:

Склад національної жіночої збірної України

Воротарі: Катерина Самсон (Ворскла), Дар’я Келюшик (Кривбас), Катерина Боклач (Марсель).

Захисники: Катерина Корсун, Яна Котик, Ірина Подольська (усі — Ворскла), Анастасія Вороніна (Колос), Ольга Басанська (Житлобуд-1), Любов Шматко (Галатасарай), Яна Деркач (Фомгет).

Півзахисники: Ірина Майбородіна (Колос), Анна Петрик, Ніколь Козлова, Вероніка Андрухів (усі — Ворскла), Єлизавета Молодюк (Шахтар), Даяна Семків (Кривбас), Таміла Хімич, Натія Панцулая, Дар’я Апанащенко (усі — Житлобуд-1), Яна Малахова (Мура Нона).

Нападники: Роксолана Кравчук (Ворскла), Ольга Овдійчук (Фомгет), Інна Глущенко (Ніцца).