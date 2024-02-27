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Коментар від чергового зіркового гравця, який обрав саудівський шлях продовження кар'єри.

Опорний півзахисник саудівського Аль-Хіляль Рубен Невеш порівняв рівні європейських чемпіонатів та вищої ліги Саудівської Аравії.

"Я не відчуваю різниці між чемпіонатами Саудівської Аравії та Європи. У мене немає наразі планів повертатися.

Саудівська Аравія може створити одну з найкращих футбольних ліг у світі протягом наступних двох років. Якість гравців, які приїжджають сюди, просто чудова. Це схоже на те, коли граєш у PlayStation!" — сказав Рубен Невеш у коментарі для O Jogo.

Нагадаємо, що Рубен Невеш перейшов до Аль-Хіляля минулого літа з англійського Вулвергемптона за 55 мільйонів євро. 26-річний португалець обрав Саудівську Аравію, незважаючи на варіанти з Барселоною та Арсеналом.