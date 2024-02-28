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Трансферне літо буде дуже спекотним.

Єгипетський нападник Мохамед Салах за роки виступів у складі англійського Ліверпуля здобув чималу кількість трофеїв та став справжньою іконою сучасної команди Юргена Клоппа.

31-річний виконавець і до нині продовжує триматись високого рівня в своїх виступах, проте до завершення його чинного контракту з "червоними" залишається всього півтора роки й сторони не квапляться ухвалювати будь-яке рішення щодо його продовження.

А тим часом претенденти на Салаха поступово прокидаються та надсилають перші пропозиції до розташування "червоних".

Найбільш зухвала з них — 175 млн євро від аравійського Аль-Іттіхаду — Ліверпуль відхилив минулого літа.

Але представники Близького Сходу не мають намірів зупинятись і, як повідомляє відомий супербомбардир минулого із збірної Єгипту, Ахмед Хоссам Хуссейн Абдельхамід ель-Дін Вассфі, більш відомий за прізвиськом Мідо, Салах уже має домовленість про контракт із Аль-Іттіхадом.

"Мохамед Салах буде виступати саудівській лізі в наступному сезоні. Контракт підписано", — написав у одному з акаунті в соціальних мережах колишній футболіст.

Нагадаємо, що наразі Салах перебуває у відновлювальному процесі після м’язової травми.