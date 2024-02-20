Англія

Лазарет "червоних" продовжує поповнюватись новими іменами.

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах не зможе допомогти своїй команді у найближчому матчі АПЛ проти Лутона. Про це повідомляє Kora Plus.

За інформацією джерела, 31-річний єгиптянин отримав травму біцепса стегна — таке ж пошкодження, яке він отримав на минулому Кубку африканських націй. На відновлення гравцеві знадобилося трохи менше місяця.

Таким чином Салах пропустить найближчий матч проти Лутона, а також ризикує пропустити зустріч фіналу Кубка англійської ліги проти Челсі, який пройде 25 лютого.

Також додамо, що до лазарету "червоних" після останньої гри потрапили Кертіс Джонс та Діогу Жота.

Нинішнього сезону Салах провів 28 матчів, у яких забив 19 голів та віддав 10 гольових передач.

Нагадаємо, матч Ліверпуль — Лутон відбудеться завтра, 21 лютого, о 21:30 за київським часом.