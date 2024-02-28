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Угоду з 47-річним спеціалістом вирішили не продовжувати.

В інтерв'ю телеканалу France 24 президент Федерації футболу Камеруну Самуель Ето'О заявив, що Рігобер Сонг більше не є керманичем національної команди країни.

Чутки про те, що 47-річний камерунець залишить посаду головного тренера збірної поширювалися з моменту її вильоту з 1/8 фіналу Кубка Африки-2023 від Нігерії. Ето'О підтвердив, що у Федерації вирішили не продовжувати контракт із Сонгом, який втратив чинність сьогодні, 28 лютого.

"Він багато дав цій команді, але закони футболу такі, якими вони є. Ми не досягли своїх цілей, і наш виконавчий комітет, і я, не бачили причин оновити угоду. У мене була можливість обговорити це з ним. Я висловив нашу позицію, тож тепер ми повинні думати про майбутнє, побажавши йому успіхів у подальшій кар'єрі", — заявив він.

Кубок африканських націй у Кот-д'Івуарі, що проходив у січні-лютому, став фатальним для багатьох тренерів. Щонайменше дев'ятеро спеціалістів покинули свої посади.