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Завершився матч у аравійському чемпіонаті.

Ан-Наср не зміг виграти у Ан-Хазема без Кріштіану Роналду. Таліска відмітився хет-триком, але опонент також відповів трьома голами у другому таймі. Здавалося, що гол з пенальті Садіо Мане у доданий час дозволить здобути три бали, але через декілька хвилин Рікардо зрівняв рахунок. До завершення матчу команди м'ячами не відмічалися.

Наразі Ан-Наср йде на 2 сходинці у чемпіонаті. Його опонент знаходиться у зоні вильоту на 17 місці.

Ан-Наср — Ан-Хазем 4:4

Голи: Таліска, 31, пенальті, 61, 71, Мане, 90, пенальті — Аль-Мхемаід, 53, Тозе, 66, Селемані, 84, Рікардо, 90

Ан-Наср: Абдулла — Бушаль (Аль-Фатіль, 90), Аль-Амрі, Ляпорт, Теллес — Аль-Хайбарі (Аль-Немер, 87), Брозович — Аль-Наджеї (Яхья, 58), Отавіу, Мане (Аль-Хассан, 90) — Таліска

Ан-Хазем: Дамен — Аль-Бакр (Аль-Набаші, 46), Рікарду, Віана, Кашиш — Аль-Мхемаід, Аль-Сальман (Аль-Джуваїд, 46), Морено (Аль-Саялі, 83) — Селемані, Бадамосі, Тозе (Аль-Азмі, 90)

Попередження: Бадамосі, Аль-Мхемаід, Дамен, Селемані