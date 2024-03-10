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Португалець боляче сприйняв відставку з Роми.

Колишній головний тренер римської Роми Жозе Моурінью поскаржився на занадто великі очікування від нього в командах, які "не мають ресурсів для серйозних звитяг". Його слова наводить Desporto ao Minuto.

"Тут історія завжди одна й та сама. Як із Фернандо Алонсо. Ви можете бути в команді без умов для перемоги, а люди очікують чогось великого. Зі мною відбувається те саме. Я можу тренувати команди, які ніколи не перемагали, а люди завжди чекають, що відбудуться чудеса.

Думаю, я повернуся до тренерської роботи влітку. Я почуваюся спустошеним, коли не треную команду. Але тепер я маю бути більш обережним у виборі наступного місця роботи", — заявив португальський фахівець.

Нагадаємо, Моурінью очолював римську Рому з літа 2021 року. За час роботи з "вовками" португалець виграв Лігу конференцій, а також вивів команду до фіналу Ліги Європи. На момент звільнення 61-річного фахівця Рома займала дев'яте місце у турнірній таблиці італійської Серії А. Зараз римляни розташовуються на п'ятому рядку під керівництвом легенди клубу Даніелє Де Россі.