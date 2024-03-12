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Невдала зустріч у виконанні клубу з Саудівської Аравії.

Ан-Наср програв Аль-Айну у чвертьфіналі азіатської Ліги чемпіонів.

У першому таймі дублем відмітився Руф'ян Рахімі, а команда з Саудівської Аравії відповіла своїм м'ячем авторства Абдулрахмана Гаріба. Далі завдяки автоголу Халіда Еіса і голу Алекса Теллеса Ан-Насру вдалося вивести матч у додатковий час. У ньому в меншості і після пропущеного голу від Султана Аль-Шамсі в нього вийшло знову забити, коли Кріштіану Роналду реалізував пенальті, але в пробитті пенальті точнішим виявився клуб з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Спроби Аль-Айна були успішними, а в опонента крім Кріштіану Роналду завдати точних ударів не вдалося ні Марсело Брозовичу, ні Отавіу із Алексом Теллесом.

Через це команда з Саудівської Аравії вилетіла з турниру, а опонент відправився у наступний раунд.

Ан-Наср — Аль-Айн 4:3 (перший матч — 0:1)

Голи: Гаріб, 45, Еіса, 51, автогол, Теллес, 72, Роналду, 118, пенальті — Рахімі, 28, 45, Аль-Шамсі, 103

Ан-Наср: Аль-Наххар — Лайамі, Аль-Амрі (Яхіа, 64), Аль-Фатіль (Аль-Сулаіхім, 90, Аль-Хемер, 105), Теллес — Аль-Хайбарі, Брозович — Мане, Отавіу, Гаріб (Аль-Хассан, 84) — Роналду

Аль-Айн: Еіса — Мохаммед, Хашемі, Куадіо, Ерік (Хассан, 70) — Надер (Аль-Шамсі, 99), Парк — Аль-Балуші (Аббас, 78), Каку, Паласіос — Рахімі

Попередження: Брозович, Мане, Отавіу — Ерік, Аль-Балуші, Рахімі

Видалення: Яхіа