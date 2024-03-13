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Наразі гравець хоче змінити команду.

Оскар залишить Шанхай та може відправитися у Європу - повідомляє UOL.

Нинішній контракт півзахисника завершується осінню цього року і не буде підписувати новий. Наразі він є капітаном Шанхаю.

У складі клубу Оскар виступає з 2017 року, куди свого часу відправився з чемпіонату Англії. Також можливий трансфером цікавиться бразильський Інтернасьйонал.

Цього календарного року 32-річний гравець провів 3 матчі і віддав 1 асист.