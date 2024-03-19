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Керівництво клубу незадоволене виступами команди, незважаючи на чвертьфінал єврокубку.

Брюгге на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера Ронні Дейли.

Керівництво клубу було незадоволене результатами та грою команди під керівництвом 48-річного норвежця, незважаючи на вихід до чвертьфіналу єврокубку.

Під керівництвом Дейли Брюгге провів 49 матчів, у яких здобув 28 перемог, 11 нічиїх та 10 разів програв.

Тимчасовим наставником бельгійського клубу став Нікі Хайєн, який раніше працював із молодіжною командою.

Після 30 турів Брюгге набрав 51 очко і посідає четверте місце в чемпіонаті Бельгії, відстаючи від лідера Юніона на 19 балів. Також Брюгге дістався чвертьфіналу Ліги конференцій, де зіграє проти грецького ПАОКу.

Додамо, що контракт українського форварда Романа Яремчука належить Брюгге, доки він виступає за Валенсію на правах оренди.