Ліга конференцій

Відбулися чергові матчі-відповіді єврокубкового турніру.

У четвер, 14 березня, пройшли матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій.

У першій зустрічі Брюгге розібрався з Молде з рахунком 3:0 після виїзної поразки – 1:2.

Перемогу бельгійцям та путівку до наступного раунду подарували точні удари Скораса та Ольсена, який оформив дубль.

Брюгге - Молде 3:0 (перший матч 1:2)

Голи: Ольсен, 45, 48, Скорас, 71.

Брюгге: Міньйоле — Де Кейпер, Ордоньєс, Мехеле, Меєр (Саббе, 90) — Ольсен (Скорас, 67), Ванакен, Оньєдіка, Ветлесен (Нільсен, 85) — Тьяго, Ютгла (Нуса, 85).

Молде: Петерсен — Ейванн, Гагельск'єр, Хауген — Линнес, Кааса, Меллер Делі, Хестад (Нюгайм, 84), Левік — Гульбрандсен, Бериша (Еріксен, 25).

Попередження: Кейпер — Гульбрандсен

У другій грі Лілль зіграв унічию зі Штурмом із рахунком 1:1, але французи пройшли далі за рахунок впевненої виїзної перемоги – 3:0.

У цій зустрічі господарі поля відкрили рахунок на 43 хвилині зусиллями Сантоса, але через чотири хвилини Вютріх зрівняв цифри на табло.

Лілль — Штурм 1:1 (перший матч 3:0)

Голи: Сантос, 43 - Вютріх, 45.

Лілль: Манноне — Сантос (Ісмаїлі, 73), Діакіте (Йоро, 61), Рібейро, Гудмундссон — Буадді, Бенталеб (Андре, 46) — Жегрова (Гомес, 46), Кабелла, Гаральдссон (Девід, 46) — Язиджи.

Штурм: Ярош — Джонстон, Вютріх (Аффенгрубер, 60), Лавале, Газібегович — Гірлендер, Станкович (Гейргофер, 79) — Кітеішвілі (Прасс, 46), Хорват — Влодарчик, Б'єрет (Камара, 46).

У ще одній дуелі Олімпіакос видав неймовірний камбек після першого провального матчу, обігравши Маккабі Тель-Авів із рахунком 6:1.

Основний час матчу закінчився з рахунком 4:1 на користь греків — такий же рахунок, але на користь ізраїльтян був зафіксований тиждень тому. У підсумку матч перейшов у додатковий час, де греки забили ще два м'ячі у ворота Маккабі.

Перемогу грецькій команді принесли голи у виконанні Поденсе, Фортуніса, Йоветича, Ель Арабі та Ель-Каабі, який оформив дубль. У складі господарів єдиний м'яч забив Захаві.

Маккабі Тель-Авів — Олімпіакос 1:6 (перший матч 4:1)

Голи: Захаві, 57 - Поденсе, 10, Фортуніс, 36, Ель-Каабі, 45, 65, Йоветич, 93, Ель Арабі, 103.

Маккабі Тель-Авів: Машпаті — Шахар (Коен, 91), Нахміас, Саборіт, Ревіво (Давідзада, 113) — Перец, ван Оверем (Тургеман, 74), Каніховські — Давіда, Захаві (Коен, 108), Мілсон (Бітон, 14).

Олімпіакос: Цолакіс — Родіне (Кіні, 106), Ретсос, Карму, Ортега — Гецце, Орта (Йоветич, 82), Чікінью — Поденсе (Іборра, 102), -, Фортуніс (Масурас, 95).

Попередження: Давіда, Давідзада — Фортунис, Поденсе.