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Колишній футболіст прокоментував свою участь у благодійному матчі.

Професійна кар’єра футболіста бельгійського нападника Едена Азара завершилась восени минулого року, коли він перебував у статусі вільного агента на тлі завершень відносин із мадридським Реалом.

Відтоді 33-річний ексгравець таких клубів, як Лілль та Челсі, намагається продовжувати свою участь у світовому футбольному житті, проте вже в іншій ролі.

За три місяці на полі Стемфорд Бридж відбудеться благодійний матч за участі зіркових футболістів під егідою Soccer Aid, на який, зокрема, було запрошено й колишню бельгійську зірку.

Свою участь у прийдешній грі Азар прокоментував у нещодавньому інтерв’ю британській пресі.

"Так, це буде всього-лишень товариський матч, але коли ти граєш у футбол, ти хочеш перемогти. Не може бути й мови про те, щоб дати собі розслабитись, і приїхати на гру із зайвими кілограмами.

Я не хочу бути схожим на Свинку Пеппу! Зараз я граю в теніс, падель, трохи бігаю, граю у футбол із друзями, веду активний спосіб життя. Мета? Дати вболівальникам ще один привід для радості.

Я бачив попередній нашої склад команди сьогодні. Можу сказати, що це буде хороший колектив із деякими моїми колишніми одноклубниками й просто хорошими друзями в складі, тож давайте просто повеселимось, заб’ємо багато голів та порадуємо вболівальників.

Я жодним чином не шкодую, що завершив професійну кар’єру. Чесно кажучи, навряд чи ця стежка поверне мене на професійну арену ще раз, навіть якщо я буду сильно сумувати за атмосферою роздягальні. Але я думаю, що можу тренувати молодіжні команди.

У мене є діти, і я хочу навчити їх грати у футбол. Я б ніколи більше не проміняв мир та спокій, які здобув для себе, завершивши кар’єру, ні на що у світі", — заявив бельгійський виконавець.

Нагадаємо, що нещодавно колишній клуб Азара, французький Лілль, назвав на честь Едена тренувальне поле на базі клубу.