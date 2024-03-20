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Найбільш титулований виконавець за всю історію гри може вийти з-під варти найближчим часом.

Світовий футбол цієї зими спочатку сколихнула звістка про те, що колишня зірка каталонської Барселони, андалузької Севільї, туринського Ювентуса, французького Парі Сен-Жермен та інших клубів, бразильський захисник Дані Алвес отримав звинувачення в сексуальному насильстві.

Розгляд цієї резонансної справи завершився не менш гучним вироком — 4,5 роки позбавлення волі для ексфутболіста.

Окрім цього, Алвес мусив виплатити постраждалій 150 тис. євро.

У день оголошення вироку суду захист бразильця пообіцяв докласти всіх зусиль для того, аби зменшити покарання для свого клієнта.

І таки домігся свого — суд Барселони напередодні провів чергове слухання в цій справі, рішенням за підсумку якого було погодження з оскарженням вироку для Алвеса.

Проте до футболіста були висунуті наступні умови:

– Алвеса звільнять із-під варти, як тільки він сплатить 1 млн євро;

– у нього заберуть обидва паспорти: іспанський та бразильський, тому він не зможе залишити межі Іспанії;

– Дані матиме щотижня відвідувати суд Барселони;

– у нього діятиме заборона наближатись до будинку постраждалої, її місця роботи та будь-якого закладу, який вона часто відвідує, ближче, аніж на 1 км;

– будуть заборонені будь-які види комунікації з постраждалою.

Повідомляється, що таке послаблення вироку пов’язано з тим, що Алвес за власним бажанням прибув до Іспанії у відповідні строки задля розгляду справи.