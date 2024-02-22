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Деталі ув'язнення зіркового ексфутболіста Дані Алвеса.

Колишнього захисника Барселони та збірної Бразилії Дані Алвеса засуджено до 4,5 років в'язниці за зґвалтування дівчини в нічному клубі.

Крім того, як повідомляє Marca, Алвеса також засуджено до 5 років ув'язнення умовно. Бразилець має виплатити потерпілій 150 тисяч євро та сплатити судові витрати. Ексфутболістові заборонено наближатися до жертви протягом дев'яти з половиною років.

З січня 2023 року Алвес перебуває під вартою за звинуваченням у зґвалтуванні жінки у нічному клубі Sutton у місті Барселона в грудні 2022-го року. 14 листопада стало відомо, що суд завершив розслідування. Прокуратура вимагала для футболіста дев'ять років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно на Football.ua виходив спеціальний матеріал про судовий розгляд справи Дані Алвеса.